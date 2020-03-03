肺炎疫情不斷擴散，確診病例及死亡人數頻創新高，全球股市動盪激烈。財信傳媒董事長謝金河表示，經過上周逾3500點大跌後，美國道瓊工業指數2日大漲1293.96點，上週的跌勢堪稱歷史之最，昨天的大漲也是金融海嘯以來最大的漲點，這大跌與大漲之間，除了呈現市場人心，背後也代表國家的角力。

謝金河在臉書發文指出，這次疫情源自大陸湖北、武漢，照理說陸股災情會最慘重，但這一個多月來，深滬股市除了2月3日大跌外，幾乎是漲到現在，深圳A股還頻創新高，這當中人行一直放錢，加上中央政策努力做多，股市上漲代表人心安定，這使得深滬股市意外走出不同的格局。

謝金河說，一場災難乍然而至，處理得好，可以凝聚人心，團結人民，弄得不好，可能連政權也會動搖，這次疫情成了試金石。像小英總統民調衝高，南韓卻有百萬民眾要罷免文在寅。

而川普面臨連任壓力，不可能沒有感覺，「也可以說，川普是全世界最害怕股票下跌的總統」，他認為，在這個情勢下，川普一定卯足全力救市。在美債殖利率頻創歷史新低紀錄的情況下，股市擺脫基本面的資金行情可能是主調，未來波動也會變得十分巨大。

(中時電子報)