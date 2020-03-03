行政院長蘇貞昌今（3）日赴立法院備詢，針對限制醫事社工人員出國的規定，立法委員陳柏惟建議應予以補償，蘇貞昌承諾將全額補足醫事人員的損失，也將編列特別預算給予獎勵。

陳柏惟指出，醫事人員處於防疫最前線，防疫過程超出負荷，卻又無法出國旅遊。衛福部長陳時中表示，對於醫院人員的補償人數正在全面清查，人員的相關出遊損失政府將予以補償。他進一步說明，此次共編列169億相關補償金，包括機構分流、檢驗及疫苗和藥物的研發獎勵等。

蘇貞昌今天到立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」時也表示，針對醫事人員的旅遊相關損失，政府絕對「全額補到夠為止」。

此外，政府也將祭出獎勵，包括獎金或減稅，蘇貞昌強調，只要能達成效果，衛福部、財政部等相關機關都會研擬最好的政策，且此次特別預算還包含預備金，絕對可以做到經費無虞。

蘇貞昌提到，疫情發生時，外國預測台灣的疫情可能是世界第二慘，如今許多公衛先進國家比台灣嚴重好幾倍，這都是第一線醫護人員共同努力的結果，政府表示肯定及感謝。

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(中時電子報)