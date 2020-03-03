陸今年以來倒閉房企較去年同期降27.16％ 15:212020/03/03 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情期間，大陸房地產市場風雲變幻，據統計，今年1到2月，人民法院公告網站上實際有房地產公司破產文書約59份（不完全統計），比去年同期減少22份，比去年同期下降27.16％。 據《界面新聞》報導，從地區分布來看，廣東地區房地產公司破產文書最多，占比達16.95％，其次是浙江13.56％和湖南10.17％。 (旺報 ) #16 #房地產 #地區 #公司 #文書 也許您會感興趣 推薦閱讀 龍潭青年瘋路跑 組健跑團揪同好加入 18:032020/02/28 生活 明西半部空品「紅色」警戒 周日下半天鋒面來襲 22:292020/02/28 生活 鋒面接力來亂！下周天氣詭譎多變 2地區雨下不停 21:482020/02/29 生活 無法返校開學 花蓮16陸港澳生遠距教學 14:532020/03/01 生活 岡山新魚市場啟用 將釋1000職缺 14:562020/03/01 生活 駿利亨德森：投資組合 可納房地產股票 04:102020/03/02 產業特刊 機票現白菜價 陸民航損失或達千億人幣 13:382020/03/02 財經 韓抗疫醫院16護士集體辭職 陸韓網民槓開了 20:242020/03/02 兩岸 16檔5G概念股 法人逢低搶便宜 04:102020/03/03 證券．權證 麻豆安業地區自來水管線更新 供水品質更有保障 14:342020/03/03 生活 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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