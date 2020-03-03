新冠肺炎疫情期間，大陸房地產市場風雲變幻，據統計，今年1到2月，人民法院公告網站上實際有房地產公司破產文書約59份（不完全統計），比去年同期減少22份，比去年同期下降27.16％。

據《界面新聞》報導，從地區分布來看，廣東地區房地產公司破產文書最多，占比達16.95％，其次是浙江13.56％和湖南10.17％。

(旺報 )