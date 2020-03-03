去年底倉促開幕的東區新地標，帝國製糖廠台中營業所，周邊的湧泉公園，驚傳兩個月枯死33棵樹，市議員鄭功進也強調，連新公園的喬木都養不活了，如何期待市府能真正地把空氣換新？對此，市府文資處回應，日前已將臨時美觀用的灌木，全數替換為新喬木，預計本周將進行驗收，後續也會盡速移交建設局，並加強管理維護。

市議員鄭功進日前接獲樹保團體陳情，當初帝國糖廠開幕時，依照原先的規設書圖，預計種植的高大喬木共有106棵，其中部分喬木，竟被市府以低矮灌木擅自抽換。一查之下，才發現全是枯死的喬木待補植，因樹穴積水及生長環境不良，相繼死亡，但為了配合開幕期程的整體美觀，只好請廠商先行補植。

李姓民眾指出，自己常常來這個新公園散步，整體環境還算不錯，但看到這些樹木一天到晚在換，就覺得很心疼，建議市府應優先盤點全市的樹木生長環境。蕭姓民眾也說，現況的樹木生長環境真的非常糟糕，每逢大雨一來，水泥地上的黃沙滾滾流，樹穴的水土大量流失，很難想像，樹木如何能長的好？

文資處則回應，待補種的樹種，均為溫帶及亞熱帶落葉性闊葉系，建議種植的時間為冬季落葉（12月）後至早春萌芽（2月底）前，依照原先的規劃設計書圖，全區的喬木共有106棵，共有33棵枯死的喬木，將盡速完成補植驗收，後續將交由建設局加強後續的管理維護。

(中時 )