受到新冠肺炎疫情影響，多場高爾夫國際賽及移地訓練取消，但為了維持國家隊戰力及訓練績效，由國家隊教練張振綱牽線高爾夫文摘排名第二的亞當斯（Mike Adams）及其團隊於3月2日、3日兩天來台為中華高球隊訓練。

延續去年暑假大師營為國家隊集訓之優良效果，這次在林口藍灣高爾夫世界練習場Dream Golf的集訓，特地邀請亞當斯為中華隊女子培訓選手安禾佑、陳伶潔、劉芃姍、邱譓芠、陳葶伃、郭瑜恬，以及男子培訓選手劉永華、蘇晉弘、許育誠、沙比亞特馬克、林宸駒、黃郁翔每位選手一對一指導。

亞當斯指導過的學生共贏過15場職業大賽的紀錄，他透過生物力學儀器的科學化測量，以數據、影像化等高科技，針對選手擊球問題與姿勢進行調整。

之前有不少選手經過亞當斯調整過後，揮桿速度以及效率都大幅提升。除了選手的教學以外，國內眾多高爾夫教練也前來觀摩名教練團隊的指導，學習如何以教學團隊的系統化訓練來提升選手質量，此次行程可說是收穫豐富。

中華高協理事長王政松撥空前往集訓中心勉勵國家隊選手，同時也叮嚀教練團需要隨時注意防疫與選手的健康，並積極備戰為下半年度各級賽事。

(中時 )