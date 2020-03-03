對於杏仁哥兩週、兩度提告，尹立也再次強調，當檢警完成調查後，罷韓陣營也不會放棄相對的法律權力。（袁庭堯攝）

杏仁哥率眾3日上午再到高雄地檢署控告高市議員黃捷、邱俊憲、何權峰3人曾推廣「罷韓巧克力」違反選罷法，另也針對去年1221罷韓遊行出現的韓國瑜造型拔舌人偶，對「Wecare高雄」發起人尹立提告違反集遊法。尹立回擊，指挺韓遊行陣營同樣也毀謗，還嗆杏仁哥「未來要面對濫訴的代價」。

針對韓國瑜拔舌人偶的道具、遭杏仁哥指控違反集會遊行法一事，尹立強調，遊行本來就是讓人民表達自己想法的方法，他反控挺韓大遊行侮蔑罷韓團體有少過嗎？如果表達自己的想法就是違反集遊法，那建議參與遊行的正反雙方、大家都一起來自首。

對於杏仁哥兩週、兩度提告，尹立也再次強調，當檢警完成調查後，罷韓陣營也不會放棄相對的法律權力。尹立也向杏仁哥一干人等喊話，表示「你們的行動，會讓大家更加的對韓國瑜及其團隊反感。未來，你們也要面對這些濫訴帶來的代價，請自重，不要再被當作傀儡操作了」。

尹立表示，高雄有50幾萬人參與罷免行動，絕非用什麼樣的物品、或贈送的方式就能夠換取，杏仁哥一干人根本搞錯重點，而沒有根據的檢舉，罷韓陣營也將循法律途徑捍衛權益。

尹立解釋，罷韓巧克力遭控訴的隔天，罷韓總部的工作人員、志工全都配合警方調查約談且製作筆錄，同時也提供所有單據。

尹立反控杏仁哥，自己不也曾送杏仁茶，罷韓團體也沒有因此無聊到去濫訴。「罷韓巧克力」一顆不到三十元，又要被四個人分食，也能成為杏仁哥一幫人刷存在感的藉口，相當無奈。

(中時 )