市場空歡喜一場？路透報導指出，一名不願具名的官員透露，7大工業國(G7)周二(3日)將召開財長會議，商討面對新冠肺炎疫情對經濟衝擊的應變措施，但根據G7草擬應變聲明指出，不會特別提到財政與貨幣政策刺激措施，美指期盤中一度翻黑。

美股上周經歷金融危機以來最大單周跌幅，2日收盤道瓊指數暴漲1293點，創下 2009 年以來最大漲幅，主要是受到美國聯準會(Fed)降息機率大增激勵。然而，路透消息揭露後，道瓊指數期貨一度翻黑，大跌259點、來到盤中低點26303點，隨即指數拉回又翻紅。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾（Jerome Powell）上周五發表聲明表示，Fed意識到新冠肺炎疫情將對經濟造成不穩定風險，他們將在適當時機使用工具來支持經濟穩定成長，外界認為，Fed將祭出更多貨幣寬鬆政策穩定市場走向。

截至台北時間下午3點05分，道瓊指數期貨上漲48.5點或0.18%、暫收26516.5點；標普 500 期貨上漲4.12點或0.13%、暫收3069.12點；那斯達克100期貨上漲16.5點或0.19%、暫收8807.75點。

(中時電子報)