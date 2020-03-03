孫楊在微博貼出爭議的血液樣本，有A瓶和B瓶，其中一瓶的外殼已損毀。（摘自網路）

大陸泳將孫楊正在為自己的前途做最後一搏，他2日在微博貼出拒檢案的關鍵證物照片，就是傳說被他破壞的血液檢測瓶(A瓶和B瓶)。照片顯示血瓶外殼破損，內裝的血樣是完好的。國際仲裁庭仍以拒檢為由將他禁賽8年。

孫楊解釋：「主檢官先是承認本次檢查無效，IDTM公司經理(電話指示)讓主檢官找個藉口，對我們說『血樣你可以保留，外包裝我們要帶走！至於怎麼分離，是你的事情。』然後才出現了分離外包裝和血樣瓶的舉動，血樣至今還完好無損地保留。」

簡言之，IDTM(國際禁藥檢測管理公司)的主檢官當時已經放棄檢驗，所以血液樣本也成為廢棄物。孫楊既然砸毀了一件廢棄物(他稱為「分離」外包裝)，應該就不算是拒檢了。孫楊是這麼抗辯的。

國際仲裁庭則認為，孫楊讓主檢官空手而回，那當然是拒檢了。前面檢驗59次都沒事，偏偏這一次就出問題，而且缺乏正當理由。這等於是給所有運動員一個警惕，絕不要質疑檢測官，凡事乖乖配合。

如今血液樣本保存良好也沒任何意義，這東西一旦離開檢測官的視線就被認定作廢了。孫楊這次沒被驗出禁藥(一開始就拒檢)，美國反禁藥組織認為應該要沒收孫楊自抗檢事件(2018年9月)之後奪得的獎牌。

(中時電子報)