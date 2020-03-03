新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣大林慈濟醫院推出「網路預約探病系統」，民眾可利用手機進入登錄系統申請，並需同時填寫旅遊及接觸史，讓院方預先管控來者，降低接觸傳染機會，避免疫情擴大，院方表示，雖推出預約系統，但仍希望民眾盡量以電話或視訊探病。

大林慈濟因應衛生主管機關拉高防疫層級，在228連假期間設計出網路預約探病系統，並正式上線供民眾使用。負責研發的資訊處黃智瑋指出，醫院會提供住院病人一組授權碼，由病人決定是否提供給家人或朋友，取得授權碼後就可以掃QR CODE 進入申請系統，依指示逐步填寫授權碼、身分證字號、探訪時段，同時也是必須填寫TOCC，包括最近兩個月內旅遊史、從事職業、接觸史、是否群聚等，完成後等候醫院的探訪核定通知。

擔任大林慈濟防疫會議總召集人的副院長賴俊良強調，目前疫情仍屬渾沌未明，保持距離是最好的防疫策略，從這周開始，醫院各級加護單位、病房的會客時間與人數都大幅限縮，且須攜帶身分證明文件，而身心科病房則謝絕探視，更進一步研發探病登錄系統，防疫決戰醫院境外，盡力控管疫情的發展。

賴俊良指出，登錄系統可讓醫院預先掌握與篩檢，進而是否同意申請者來院探病，未來可運用到來院看診、洽公的申請，可節省民眾往返醫院時間，並減少醫療團隊負擔與壓力，萬一發生疫情時也能即時掌握個案資訊與動線，讓後續追蹤防疫更有效率。

(中時 )