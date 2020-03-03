嘉義市今3日召開「嘉義巿嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心第5次會議」，會中確立醫院聯防系統啟動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今3日召開「嘉義巿嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心第5次會議」，會中確立醫院聯防系統啟動，未來一發生新冠肺炎社區傳播感染，將由部立嘉義醫院擔任輕症負責醫院，中重難症則由嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院和台中榮總嘉義分院負責，並與衛福部網區應變醫院緊密聯繫，把所有醫院能量整合在一起，對抗疫情。

會議由市長黃敏惠親自主持、市府各局處長、嘉義市指揮中心防疫諮詢專家暨嘉基感染科主任許國忠、部立嘉義醫院院長黃元德與會，並擴大邀請後備指揮部、自來水公司共同參與。

黃敏惠表示，防疫視同作戰，政府、各公部門、醫院與民間單位還有所有市民都要同心防疫，時下新冠肺炎疫情每天都有變化，市府各單位隨時都在動態調整與檢討，同時超前部署、建置醫院聯防系統。

許國忠說，現階段要預作社區傳播風險預備，目前部嘉、聖馬、中榮、嘉基已共同合作，聯防分流，讓要進入到醫院篩檢的民眾與真正需要就醫的病人，在最安全、最有效率的狀況下進行檢疫或醫治，並降低醫療人員負擔、保持醫療能量。

許國忠表示，未來若發生社區傳播，將由嘉義醫院擔任輕症負責醫院，中重難症則由嘉基、聖馬、中榮肩負，強調聯防的概念就是「集結所有醫院的能量，變成一個大醫療體系」，大家一起分工合作，不讓單一醫院個別去面對所有的輕、中、重症，畢竟全包很容易壓垮單一醫院，一家醫院累倒、出現破口，造成的骨牌效益難以想像。

黃元德也說，醫院聯防是醫療資源的整合與合作，也呼籲防疫是所有人都要配合，在疫情時間，籲請市民沒有必要不要去醫院、不要「逛急診」、減少探病，並嚴格遵守醫院秩序與個人衛生管理，才是最重要的。

(中時 )