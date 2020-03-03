1日武漢市中心醫院公告指出，甲狀腺乳腺外科主任、中國醫師獎獲得者江學慶，不幸染新冠肺炎去世。沒想到今日又傳出同院眼科醫師梅仲明，也因感染新冠肺炎去世，包含先前的「吹哨者」李文亮，已經是該醫院第3位醫師殉職。

綜合陸媒報導，武漢市中心醫院眼科主任醫師梅仲明，因感染新冠肺炎不幸去世。一名醫師證實此消息，表示梅仲明是在抗疫時病倒。

據綜合報導指出，大陸已有下列醫師因新冠肺炎殉職：

1，「吹哨人」李文亮在二月初染病去世。

2，武漢武昌醫院院長劉智明去世。

3，後29歲武漢醫師彭銀華傳出殉職。

4，年僅29歲的武漢協和江北醫院蔡甸區人民醫院消化內科女醫師夏思思。

5，湖北省孝感市中心醫院呼吸內科副主任醫師黃文軍。

6，海南省瓊中縣陽江農場醫院醫生杜顯聖殉職。

7，湖北省武漢市紅十字會醫院（又稱協和武漢紅十字會醫院）外科醫生肖俊。

8，武漢市中心醫院甲狀腺乳腺外科主任江學慶。

9，武漢市中心醫院眼科主任醫師梅仲明。

(中時電子報)