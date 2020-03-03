苗栗縣警局粉絲團3日貼出公告，「泰安警光山莊」因應目前嚴重特殊傳染性肺炎疫情，山莊男、女大眾（公共）浴池，自2020年3月2日起，暫停對外開放營業，並視疫情另行公告開放時間。
泰安溫泉位於山腰中，泉質屬鹼性碳酸泉，溫泉水溫約47度，PH質8，水質無色無臭，位於溫泉源頭的警光山莊擁有絕佳水質，因此擁有「泰安第一湯」之稱，相當受到警職、警眷及其他協助警政業務人員歡迎。
警光山莊在日據時代為警察休憩之場所，2008年增建完成，針對周邊美綠化、山莊內管線、大眾浴池等做大幅改善，去年文觀局針對山莊下方的停車場，進行局部改善工程，期盼提升觀光服務品質，目前已完工。
苗栗縣警局後勤科表示，因應目前嚴重特殊傳染性肺炎疫情，避免泡湯客於較小空間內近距離接觸交叉感染，自3月2日起暫停開放，但住宿部分暫時不受影響，期間視疫情狀況另行於苗栗縣警察局官網公告開放時間。
(中時 )
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