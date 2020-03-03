李萬熙開記者會時，身旁有神秘女子不斷提點。(圖／翻攝自韓網)

造成南韓新冠肺炎大肆感染的源頭、韓國新天地教主李萬熙，昨(2日)召開記者會時，首次下跪公開道歉，不過即使他行大禮謝罪，仍止不住南韓人民怒火，而記者會當時，他的身旁有一名神秘女子，不斷在他耳邊提醒，要如何說話以及應對，突然間成為全南韓人最好奇的人物，並形容她是「人間助聽器」。

李萬熙昨到會場時，遭媒體圍堵，問他是何時抵達研修院時，李萬熙回答是2月27日，但該女子立刻在他耳邊說請說17日，李萬熙立刻改口，但都被現場媒體聽得一清二楚，接著她又提醒李萬熙，當媒體問到他是否有四處趴趴走時，一定要回答媒體「沒有，都固定待在研修院內。」

因此，現場媒體都相當好奇這號隨時跟在李萬熙身邊，卻不知道是何方神聖的神祕女子身分。韓研究新天地教的專家分析，這名女子應該是相當於李萬熙第二任前妻金南希的人物，而且是除了李萬熙外，實際上可以掌控新天地教會的第二號人物。

專家表示，這位金姓女子在新天地教會扮演非常重要角色，教會內有12支派長老，多年來這些長老們要知道教主李萬熙人在何處？或是想要見他，甚至傳達訊息，都只能單獨透過這位金姓女子傳達，地位相當重要，因此韓國司法與衛生當局，目前也正密追查這位金姓神祕女子來歷。

其實，韓劇《救救我》也是以「邪教」背後醜陋面作為題材，探討邪教組織，而劇中教主身邊同樣有個盲目崇拜他的信徒，在教團裡面職稱是執事，負責幫教主處裡大小事，因此新天地教會事件爆發後，也讓大家聯想到這部韓劇，一度又登上搜尋引擎排行榜。

(中時電子報)