五年前102歲的陳爺爺因主動脈瓣出現問題，接受了經導管主動脈瓣置換手術( TAVI)，如今已是高齡107歲人瑞，經查目前全世界醫學報導仍健在的最高齡接受過TAVI手術的為104歲人瑞，陳爺爺已破了世界紀錄。陳爺爺80歲女兒也在三年前同樣因主動脈瓣狹窄，也接受了TAVI手術，父女倆一同歡慶父親的107歲生日。

振興醫院院長魏崢表示，主動脈瓣膜是心臟血液通往全身的大門。隨著人口老化，患有主動脈瓣膜狹窄的病人也隨之增加。老化兼硬化的主動脈瓣膜像年久失修不靈活的門板，在心臟收縮期無法順利打開讓血液通過，造成輸送至全身循環的血量嚴重不足。

魏崢指出，大部份主動脈瓣膜狹窄的病人早期沒有症狀，但當瓣膜嚴重狹窄時，會發生心絞痛、昏厥及心臟衰竭等症狀，一旦發生症狀，病人的預後將急轉直下，很可能短期內就會死亡，尤其有運動性氣喘等心臟衰竭症狀的病人，猝死機率很高，從有症狀到死亡平均時間為兩年。

過去唯一有效的治療方式，就是直接打開心臟將主動脈瓣膜置換，魏崢表示，這是一項很大的手術，可以改善病人的症狀，更可以改善長期的存活率，平均成功率約97％。然而對於一些年紀很大或合併多重器官系統疾病的病人，手術風險大幅升高，甚至完全沒有成功的機會。

五年前102 歲陳爺爺因為突發呼吸困難，在振興醫院接受了免開胸的TAVI手術，術後恢復迅速，甚至還可以到田裡做點輕鬆的工作。三年前，陳爺爺78歲的女兒林陳女士也跟父親同樣罹患了嚴重的主動脈瓣狹窄，需進行外科手術，同時有肝臟及免疫等疾病，擔心無法承受開胸大手術，但又看到父親當年做完手術還可以下田，考慮後也選擇了TAVI手術，術後復原順利出院。

台灣接受過TAV手術患者約2200位，振興醫院總共執行超過560例，有近百例是曾接受過外科換瓣再次手術的病人，近兩年台灣引進新型、較安全的瓣膜後，台灣各醫院經導管主動脈瓣置換手術的成功率均在95％以上。健保也在研議給付，希望透過合理的支付標準，減輕病人經濟負擔，造福更多有需要的病人。

(中時 )