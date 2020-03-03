消息人士透露，七大工業國集團（G7）正在草擬財金首長會後將公布，就如何應對新冠肺炎疫情影響的聯合聲明，但目前為止這項聲明並未特別呼籲各國追加政府支出或央行協同降息等讓市場備受期待的舉措。

G7成員國為美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本。

為了緩解新冠肺炎造成的衝擊，日本、英國與法國央行跟進美國聯準會，宣布已準備好採取行動支持全球經濟，法國財政部長承諾會採取「一致的行動」。受此激勵，隔夜歐美股市大漲，美股道瓊指數飆漲近1300點或逾5%，創下2009年來最大單日百分比漲幅。

此前報導指出，由美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）主持，G7財政首長與央行總裁將於周二美東時間上午7時舉行電話會議，以協調各國應對新冠肺炎疫情的財政與經濟措施，會後將發布聯合公報。

但知情人士表示，在這份預計於周二或周三公布的聲明中，G7成員國僅承諾會齊心協力，一起減輕新冠肺炎迅速蔓延對經濟造成的損害，但沒有提到具體的財政或貨幣政策舉措。由於還在討論中，聲明裡的用字遣詞仍有可能更改。分析師表示，如果G7這場會議淪為紙上談兵，而沒有任何實質行動，市場可能大失所望。

(時報資訊)