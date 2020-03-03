瀚宇博(5469)受惠於高階NB及伺服器產品佈局發酵，且華新科(2492)股息挹注，2019年獲利表現亮眼，每股盈餘達6.05元，大陸新冠肺炎疫情延燒，致使瀚宇博第1季營運受到影響，不過瀚宇博大陸廠復工率已達70%，隨著復工率逐步拉升，瀚宇博預估，營運可望自第2季起逐步回升，今天股價以漲停板作收。

瀚宇博過去以NB板產品為主，公司近幾年致力於優化產品組合提高附加價值，除原有NB產品朝高階商用機種及電競NB應用板發展，看好5G正式進入商轉資通訊革命所帶動網通週邊的運用，瀚宇博亦加速搶進網通設備及伺服器市場，逐步拉高網通產品占比，尤其是公司開發的高板層數伺服器應用板已逐步成為公司的主力產品，隨著產品佈局發酵，加上華新科股息挹注，讓瀚宇博業績連兩年高成長，2019年業績無畏中美貿易戰的干擾，創下歷年新高。

瀚宇博108年合併營收為431.42億元，藉由靈活的行銷策略與穩健的生產管理，生產力大幅提升，加上銅價與匯率雙重有利因素，營業毛利為77.13億元，年成長18.28%，合併毛利率為17.88%，年增2.98個百分點，稅後盈餘為28.16億元，年成長76.55%，每股盈餘高達6.05元，創下歷年新高。

瀚宇博大陸廠區以生產商用及電競NB等產品的江陰廠為主，佔公司營收比重約90%，若加上精成科，江陰廠約佔集團營收比重約40%，目前瀚宇博大陸廠區復工率已達70%，以生產高階伺服器及IPC為主的台灣廠生產亦正常，隨著復工率逐步提升，營運可望逐漸回升。

瀚宇博表示，雖然第1季營運受到新冠肺炎疫情影響，但公司持續拉升商用及電競NB、高階網通及伺服器產品比重，預估第2季起營運將逐步回升，希望第2季及下半年能追回第1季應有的業績。

(時報資訊)