永豐金(2890)今召開2019年第四季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，2019年稅後盈餘124.1億元，較2018年大幅成長31.6%，創金控成立以來歷史次高，股東權益報酬率(ROE)8.55%，則為近5年最佳成績。此外，2019年手續費淨收益107.5億元，年成長8.0%；2019年總資產規模已成長至1.83兆元，年成長14.2%，金額雙雙創下歷史新高。

永豐金控2019年繳出漂亮的成績單，朱士廷表示，受惠於財管動能與放款增加，子公司銀行及證券在核心收益表現亮眼，其中證券泛財富管理手續費淨收益大幅成長近6成，銀行手續費收益也有雙位數的成長，使得金控手續費淨收益創下歷史新高，並推升盈餘創下近5年的最佳水準。

朱士廷表示，2020年將持續執行五大經營主軸包含強化資產配置、提升經營效率；提升手續費收入；衝刺海外收益；積極進行數位轉型；以及深化公司治理、永續發展與風險控管等，以深化綜效，共享價值。

永豐銀行2019年稅後盈餘102.5億元，年成長6.0%，獲利創近5年來新高，其中手續費淨收益59.9億元，年成長15.6%。永豐銀行總經理莊銘福表示，手續費淨收益表現亮眼，主因財富管理及放款手收分別成長17.2%與46.4%，至於其他淨收益63.5億元，年大幅成長22.8%，成長動能來自於銀行換匯操作收益及有價證券評價利益。展望2020年將持續深耕財富管理市場，並積極朝南向佈局。

永豐金證券2019年稅後盈餘18.6億元，較2018年大幅成長297.2%，創下10年新高。永豐金證券總經理江偉源表示，整體獲利顯著成長，主因手續費收入穩健，加上股債交易與評價利益大幅增加所致，加上財富管理及複委託5年轉型發展成功，2019年泛財富管理手續費淨收益16.7億元，較2018年大幅成長59.5%。2020年將由數位金融及AI智能點燃新動能，以科技新戰略朝向業界領導品牌券商的目標前進。

(時報資訊)