為配合政府相關防疫措施，台灣高鐵(2633)超前部署各項防疫作為，將於2020年「清明假期疏運」期間(4月1日～4月6日)，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡的使用，以降低感染風險。台灣高鐵清明假期疏運自3月5日(四)凌晨零時起開放預售。

台灣高鐵清明假期疏運規劃加開184班次列車(南下79班、北上105班)，總計6天提供1,050班次列車、103萬8450個座位的旅運服務。高鐵公司特別提醒，4月1日(三)以及4月6日(一)兩天為上班日，旅客仍有上班通勤需求，旅客須提早訂票，以免耽誤上班行程。

高鐵公司也表示，持有定期票原優惠效期含4月1日至4月6日的旅客，將配合展延相對應天數；此外，4月7日～4月8日2天除維持定期票使用外，特別再加碼展延2天優惠效期，亦即共展延8天。

持有回數票旅客，除同上述規定展延回數票8天優惠效期外，於3月31日(含)前購買回數票且於4月7日至6月6日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2020年6月30日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。

(時報資訊)