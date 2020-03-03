滯留湖北的台胞擬集資向蔡政府提告違反憲法中人民遷徙和移動自由。黨政人士今天表示，防疫和保護國人絕對是第一優先，我方第二批包機作業早已備準就緒，隨時可以出發，呼籲兩岸比照「橫濱模式」合作，排除不必要的政治操作，讓國民在最高防疫規格下返台。

新冠肺炎蔓延大陸，湖北成為重災區。滯留湖北的台胞不滿移民署將他們列為「禁止管制入境名單」，打算集資提告。

對此，黨政人士表示，全世界所有國家從中國撤離人員的考量都是一樣，防疫和保護國人絕對是第一優先，相較於各國的做法，第一次的武漢包機，並沒有符合這樣的需求。

也因此，他說，我方仍在和對岸持續協調與溝通，也希望盡快達成共識。與此同時，實際上，我方第二批的作業早已準備就緒，名單已經提供給對方，飛機也準備好了，檢疫、防疫、醫療照顧的人員也都待命，隨時都可以讓包機出發，把國人接回台灣。

黨政人士表示，從日前鑽石公主號的「橫濱模式」可以印證，我國堅持「防疫優先、弱勢優先」的基本原則，正是確保防疫周全的高規格做法。

近日香港政府也預計將比照「橫濱模式」，以專機加上防疫人員的方式，接回滯留武漢的港人，從登機前的健康檢測，登機的檢疫工作，下機後的隔離工作，都採取完整高規格的防疫措施。

他說，台灣可以與日本合作採取「橫濱模式」，北京也接受香港比照「橫濱模式」，我方應該也能與對岸比照相同模式合作。黨政人士並呼籲，北京當局還是聚焦在兩岸人民健康安全的核心目標，排除不必要的政治操作，讓有急需回台的國民，可以在最高的防疫規格下，安全的返回台灣。

(中時 )