（京站小碧潭店今起試營運。圖／李麗滿）

興櫃京站（2942）以「森林。食光」為主題的小碧潭店今3日起試營運，預計本周五正式開幕，儘管營業規模僅4500坪，但一年可挹注6億元業績，期看好新店消費力居新北市居冠，期每年要以5%的幅度成長。京站總經理柯愫吟表示，雖然是小店但一樣要做到最好，像是去年開幕僅600坪的爵士廣場，首年就有獲利，小碧潭店斥資五億打造，亦有望明年即獲利。

柯愫吟指出，同屬同棟的IKEA於去年先開幕，據統計，平日入館人次約一萬、假日約二萬左右，京站集結近50家餐廳入駐，可進一步帶動小碧潭站與央北等大商圈繁榮；她坦承，新冠肺炎疫情緊繃確實衝擊到全台百貨零售業與餐飲業，至少3-5成不等幅度衰退，但鄰近新店碧潭風景區的小碧潭站，除了有三線捷運連結，在地消費力驚人全台周知，此次以做為「新店人家中第二個餐桌」為概念，提供防疫期社區美食氛圍，3日試營運包括開飯、心泰泰菜等午餐均有預約訂位進來。

柯愫吟指出，小碧潭店歷經6年規劃，營業面積從五個樓層縮至一個樓層，與大型商場的經營方式不同，雖受限於場地，無法把所有的想法都呈現給當地居民，但著重於氛圍營造，導入多家知名餐飲，包含樂尼尼、豆腐村、三商家購（2945）旗下心樸市集等。

柯愫吟也說，新北市的生活水準並不弱於台北，人口更比台北市多，以小碧潭店設定TA除了新店區，還涵蓋文山、景美、安坑等區域超過50萬人次，都是目標客群。

京站去年營收13.9億元，年減1.59%，主要是扣除租金等攤提，但若以台北單店業績來說則是成長2%，京站自去年起陸續準備送件上市，預估第三季可望掛牌上市，至於日前才簽定的高雄火車站新據點、營業面積約8000坪的「新京站」也在規劃中，但距離營運還要4~5年，目前已著手籌備。

(工商 )