台灣高鐵（2633）啟動超前部署防疫措施，今（3日）宣布自4月1日至6日「清明假期疏運」期間，共千班車次全數實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡、一卡通聯名卡使用，降低感染風險，清明連假疏運車票從5日（四）凌晨零時起開放預售。

為配合政府相關防疫措施，減少車廂壅擠及增加群聚感染疑慮，台灣高鐵公告，今年清明連假疏運期間將實施全車對號座，取消自由座車廂，疏運期間過後將回復正常運輸，據了解，此次採取全車對號座距離上次實施已相隔9年時間。

台灣高鐵指出，今年清明假期疏運規劃加開184班次列車，包括南下79班、北上105班，總計6天提供1,050班次列車、103.84萬個座位旅運服務；旅客可自5日（四）凌晨零時起，透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需的車票。

台灣高鐵提醒，由於4月1日、6日兩天為上班日，旅客仍有上班通勤需求，建議需盡早訂票，以免耽誤上班行程。

針對持有定期票、回數票旅客，台灣高鐵則提供相關配套措施，回數票原優惠效期含4月1日至4月6日者，將配合展延相對應天數；此外，4月7、8日2天除維持定期票使用外，並再加碼展延2天優惠效期，共展延8天。

回數票部分，除同上述規定展延回數票8天優惠效期外，於3月31日前購買回數票且於4月7日至6月6日將回數票次數在效期內使用完畢者，可在今年6月30日前，持符合優惠資格的回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。

(工商 )