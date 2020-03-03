有「音樂精靈」之稱的創作才女許哲珮（Peggy），憑著優異的音樂才華多次入圍金曲獎，實力備受肯定，和經紀人老公Rick結婚9年並育有一女「小櫻桃」，她3日無預警在臉書PO玟宣布懷胎二寶，寫道「3月，來到櫻花的季節，妳/你好嗎？」，並說「我呢，都一直待在溫泉小鎮裡，我們家3+1的生活就要來臨。」

許哲珮坦言過去對於懷孕曾焦慮，這次迎接二寶來臨，她說「焦慮還是會，因為1+1不等於2，但我沒有那麼害怕了。因為有著櫻桃的這兩年，我還是完成許多自己想做的事；因為我已經很有把握，我能夠永恆的少女心。」

她感謝老公和女兒陪伴「因為我身邊所有愛我的、我愛的，都依然支持我能好好是自己；因為我相信世界上真能有不犧牲卻相愛的樣子；因為我的神神神隊友；因為我敏感貼心的櫻桃小妞。」PO文一出許多好友送上祝福，對此經紀人老公Rick感謝大家祝福，並說道「二寶是順其自然，沒有特別計劃，預產期大約在夏天」，此外說道小櫻桃似乎很期待當姊姊，「知道媽媽懷孕後，最近一直用動物娃娃練習幫baby換尿布」，小姊姊架式十足。

許哲珮去年和楊丞琳、lulu等合作，她去年底推出全新創作專輯《失物之城》，她透露「別擔心，《失物之城》的旅程還未完待續，在最合適的季節，我們會再相遇。」Rick表示近期雖疫情嚴重，但工作並未受影響，預計今年會籌備全新特別的專輯演出計畫。

(中時 )