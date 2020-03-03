榮總新竹分院院長彭家勛帶領醫護團隊，以血栓溶解劑治療急性腦中風。。（院方提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣65歲陳先生，農曆連假期間準備吃午餐時，突然感覺頭暈，說話口齒不清，右手右腳無力，他意識到很可能是腦中風，家人送到榮總新竹分院就醫，急診室立即啟動急性腦中風檢查與處置流程，施打靜脈血栓溶解劑，陳翁經過療養後目前已完全康復。

神經內科主治醫師尹居浩指出，血栓溶解劑是目前公認治療急性缺血性腦中風最有效的藥物，一般可以增加約三成的復原率，但施用時卻有3到4.5小時「黃金時間」的限制，所以一旦發生腦中風，患者必須分秒必爭緊急就醫。

尹居浩說明陳翁搶救成功的案例，指陳翁被家人送到急診室後，在腦中風發作3小時的黃金時間內，經院長彭家勛帶領醫護團隊合作下，順利完成檢查並為陳翁施打靜脈血栓溶解劑，讓陳翁的症狀在24小時內逐漸恢復，經過療養目前已完全康復。

衛福部統計腦血管疾病為國人10大死因的第3位，平均每47分鐘就有1人死於腦中風，統計顯示60到79歲是中風發生率最高的年齡層，中風造成失能的後遺症，更讓家庭陷入沈重經濟負擔，嚴重影響生活品質。

尹居浩提醒民眾，最好控制好血壓、血脂、血糖避免三高，飲食少油、少鹽、不酗酒，每周規律運動及每年定期健康檢查，才是預防腦中風最好的健康策略。

(中時 )