春暖花開，不僅台灣櫻花開了，日本中部地區的櫻花季也即將展開！中部國際機場新特麗亞也特別再精選位在日本中部地區的賞櫻勝地—名古屋市的山崎川與鶴舞公園、愛知縣岡崎市的岡崎公園，以及岐阜縣各務原市的賞櫻秘境—新境川堤，可在櫻花樹下野餐，賞古城之美，夜晚打燈的櫻花也浪漫！

鶴舞公園櫻花。（中部國際機場新特麗亞 提供）

位在愛知縣名古屋市區內的「鶴舞公園」不僅緊鄰交通便利的地鐵站，在白天與夜晚皆能體驗櫻花不同之美。在3月下旬至4月上旬期間，民眾在盛開著約750株櫻花樹下悠閒野餐，體驗日本歡樂熱鬧的賞櫻氛圍。值得一提的是，夜櫻點燈也是這裡的重頭戲，當夜燈點起後，整片櫻花林在燈光下映襯著橘紅色調，相當浪漫。

岡崎公園櫻花。（中部國際機場新特麗亞 提供）

若想獲得更為寧靜的賞櫻美景，名古屋市內另一處位在瑞穂區役所地鐵站周邊的「山崎川」，則有著沿河川盛開櫻花的四季之道，約2.8公里長的櫻花步道，安逸恬靜氛圍的漫步散策讓人短暫忘卻時間，即便日暮落下，堤岸也會再點起夜燈，照映著兩旁的櫻花顯現不同面貌的夜櫻之姿，可說是無限恣意美好。

名古屋市區內的「鶴舞公園」僅需搭乘地鐵站至「鶴舞站」下車即可抵達。台灣旅客自中部國際機場新特麗亞搭乘名鐵空港線至名古屋站換車，轉乘鶴舞線即可抵達；「山崎川」則同樣搭乘地鐵轉櫻通線至「瑞穂区役所站」可達，與旅人可逛街購物的大須觀音站、榮站等區域相當近，可說是極為便利的賞櫻名所。

日本歷史愛好者絕對不能錯過的岡崎公園，於春季的風物詩代表正是在櫻花季時盛大舉行的「家康行列」。由三河武士團、少年武士、公主等共約700人組成的的「家康行列」，使岡崎公園恍如時光倒流至戰國時期般迷人。而此時，岡崎公園內800多株的櫻花也展開滿開魅力，為岡崎城披上一層粉嫩色彩。此外，鄰近岡崎公園的乙川還能享受搭著小舟在河上賞櫻體驗，隨風飄落在川面上的櫻吹雪更是美不勝收，氛圍十足。

新境川堤櫻花。（中部國際機場新特麗亞 提供）

日本中部的岐阜縣各務原市正符合這樣的賞櫻秘境需求。位在岐阜縣南部的各務原市，流經市內的新境川河岸兩旁的染井吉野櫻花樹，由當地知名的歌舞伎演員市川百十郎贈與後開始種植，長約4公里左右的櫻花因而有「百十郎桜」之別稱。除了沿著河岸觀賞櫻花不同階段的美貌之外，自櫻花隧道中穿越而過的名鐵電車，粉色櫻花與紅色、白色等車廂相互呼應，是吸引著攝影愛好者快門不停的瞬間美麗畫面。

(中時電子報)