新北市長侯友宜（中）3日視察新北計程車服務中心防疫整備工作。（黃世麒攝）

因應新冠肺炎疫情，新北計程車服務中心備有電動消毒噴霧機，讓司機針對乘客較常碰觸的地方，如內外門把、地毯、座椅等區域做大面積消毒。（黃世麒攝）

司機自備消毒酒精，全力防疫。（黃世麒攝）

新冠肺炎疫情在全世界延燒，台灣的觀光旅遊服務業受到重創，尤其是對專營自由行與機場接送的計程車業者衝擊頗大；1名司機表示，疫情爆發後，來台觀光的外國遊客銳減，年後至今幾乎完全沒有生意。（黃世麒攝）

因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜3日視察新北計程車服務中心防疫整備工作，並特別叮嚀司機與乘客都應該戴上口罩，若乘客沒有口罩，司機應避免與其交談，以防飛沫傳染。

(中時 )