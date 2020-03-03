侯友宜視察計程車防疫 呼籲司機與乘客都要戴口罩 19:432020/03/03 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜3日視察新北計程車服務中心防疫整備工作，抵達現場時立即戴上口罩。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜（中）3日視察新北計程車服務中心防疫整備工作。（黃世麒攝） 因應新冠肺炎疫情，新北計程車服務中心備有電動消毒噴霧機，讓司機針對乘客較常碰觸的地方，如內外門把、地毯、座椅等區域做大面積消毒。（黃世麒攝） 司機自備消毒酒精，全力防疫。（黃世麒攝） 新冠肺炎疫情在全世界延燒，台灣的觀光旅遊服務業受到重創，尤其是對專營自由行與機場接送的計程車業者衝擊頗大；1名司機表示，疫情爆發後，來台觀光的外國遊客銳減，年後至今幾乎完全沒有生意。（黃世麒攝） 因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜3日視察新北計程車服務中心防疫整備工作，並特別叮嚀司機與乘客都應該戴上口罩，若乘客沒有口罩，司機應避免與其交談，以防飛沫傳染。 (中時 ) #口罩 #司機 #乘客 #新北 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫用口罩撕開變這樣？眾人看傻崩潰 09:002020/02/28 生活 助抗疫 棉被工廠撥人力趕製布口罩 04:102020/02/28 地方新聞 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 新北》疫情影響 新北二二八紀念活動僅23位受難代表參加 18:072020/02/28 政治 家裡有賣口罩卻不能留 藥局千金慘遭分手嗆：這種女人不能入門 22:182020/02/28 社會 獸醫師一張照片嚇死人：口罩管制後怎變這樣？ 08:252020/02/29 政治 怕搶空？美疾控中心建議民眾暫不需戴口罩 07:002020/03/01 國際 社區傳播風險增 個人防護更重要 01:102020/03/01 生活新聞 台中客委會 防疫口罩套DIY 04:102020/03/01 地方新聞 砲轟口罩問題！李來希酸：偉大的民進黨政府啊 11:282020/03/02 政治 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 明起氣溫「階段式下降」 氣象局曝這天低溫恐探13度 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 網拍驚見高價75％酒精 她一看商品來源怒了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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