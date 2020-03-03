員永村社區大學副校長吳宗欣說，面對防疫他們責無旁貸，會盡力配合政府政策實施。（吳建輝攝）

吳宗欣說還有3、4千份的簡章及通知書都要作廢，後續開課也要重新印製，這些成本也都要自行吸收。（吳建輝攝）

湖埔社大也消毒教室，來對抗疫情。（吳建輝攝）

防疫優先，彰化縣終身教育機構全部延期開課。新冠肺炎疫情持續延燒，彰化縣政府教育處決定延後全縣74所終身教育學習機構的春季課程，統一延至4月20日開課，避免群聚感染，公告發出後恐將引爆一波學員退費潮。

教育處昨下午緊急邀集縣內各終身學習機構開防疫會議，最後決定統一延期；有機構私下表示，因疫情延燒春季課程報名情況本就慘淡，宣布延期後，恐怕再引發一波學員要求退費潮，即使屆時延期開課，上課學員恐也剩不到小貓兩三隻。

員永村社區大學副校長吳宗欣表示，昨天下午確定延後開學後，傍晚學校內部就緊急召開應變會議，商討後續相關措施，今早先在臉書公布消息，接下來預期應該陸續會有學員過來申請課程退費，因縣府原則希望能全額退費，目前損失尚待估算，但防疫大家都責無旁貸，仍會會盡力配合政府政策實施。

吳宗欣說，除了學員受影響，也有不少老師反映，春季課程從原定3月開設一直上到7月，8月已安排出國旅遊或其他教程，現在延期後行程都被打亂，加上社區大學的教室多半是向鄰近學校、公所機關借用，也有部分借用社區活動中心、地方廟宇空間等，因應延期所有商借事宜也都必須重新洽談。

彰化縣教育處指出，配合防疫需求，考量終身學習機構行政人員、講師及學員們的健康與權益，彰化縣7所社區大學、27所樂齡學習中心、1所新住民學習中心、7個社區多元學習中心、2個社區多功能學習中心，及15個成人教育班等，共計74所終身學習機構，通通順延至4月20日再開課。

教育處表示，為降低群聚傳染風險，防範新冠肺炎疫情，考量終身學習機構學員來源多元、年齡層分布較廣，多數課程活動地點多為室內，因此決定課程全數延期，降低室內群聚感染風險，讓學員能更安心、放心且用心地學習。

(中時 )