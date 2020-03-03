新竹市長林智堅今天與中心學員一起驗收正確洗手方式。（陳育賢攝）

新冠肺炎疫情蔓延，新竹市長林智堅3日特別到仁愛基金會附設晨曦發展中心關心身心障礙機構的防疫工作，他同時送出3000個口罩，提供照顧人員使用，並宣布將發放1萬2000片口罩、150瓶消毒液與15分補充包，給竹市15家身障機構日照中心。

林智堅今天帶著3000個口罩前往天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心訪視防疫工作與工作人員，他除了當場宣布將針對全市15家身障機構日照中心發放口罩、消毒酒精等防疫物資之外，也與中心學員一起驗收正確洗手方式。

社會處處長李季縈表示，因應防疫工作，社會處已完成全市各館舍以及所有福利機構的防疫稽查及衛教宣導，至今已發送6172片備用口罩至各機構，並分配給身障及日間照顧機構、復康巴士司機等。

另外，針對竹市列冊獨居且行動不便的身心障礙者，也持續關懷及訪查，並提供相關防疫衛教及物資。

仁愛基金會執行長林湘雅表示，晨曦發展中心共有14班、142位學員，提供日間照顧服務和協助參與各類社交活動，面對新冠肺炎疫情，為了保護所有學員的健康，基金會戰戰兢兢、嚴陣以待，非常感謝市府團隊在期間在防疫工作、物資上的大力支持。

晨曦發展中心主任羅詠娜表示，面對防疫工作，機構內電腦課、籃球課、手作課等社團活動採不拆班上課，降低感染風險，也將外出體驗採購活動課改在班上練習。另，若發現學員有咳嗽、呼吸道症狀一定要戴口罩，且學員每天返家後，每個班級及活動空間都會進行全面消毒。

(中時 )