台東縣副縣長張志明因借調期限已達上限，回到東華大學，縣長饒慶鈴今天發布，副縣長由現任農委會水保局台東分局長王志輝接任，饒慶鈴表示，王志輝在台東服務6年，擅長跨域合作，未來在縣府服務將可整合各局處間的資源，加上他在中央部會的人脈，相信會讓台東縣有更多亮點。

饒慶鈴表示，經多方徵詢意見，邀請王志輝分局長擔任台東縣副縣長，襄助縣務的推動，王志輝曾服務過內政部營建署，負責土地規劃及管制等工作，後來在經建會，也就是現在的國發會服務，負責交通、觀光及離島等業務，10年前自行請調至農委會水保局，主要的工作為治山防災及農產品行銷，在台東分局長任內推動紅藜的產銷工作著力甚深，也打響「台東紅藜」的名號。

饒慶鈴說，張志明因借調期限在2月底已滿，回到花蓮東華大學擔任教授。不過，仍聘任其擔任台東縣府農產公司的董事，未來將繼續協助所有鄉親朋友，共同為台東打拚。

(中時 )