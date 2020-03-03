新冠肺炎疫情全球持續延燒，截至3日已有61個國家出現確診病例，而疫情擴散導致旅遊與航空業首當其衝，國際旅行需求大幅下降，特別是日、韓、義等觀光大國更損失慘重，旅行業者與專家透露，若疫情至4月底仍未減緩，恐怕今年暑假旅行旺季不再。

美媒《CNBC》2日報導指出，市場研究及顧問公司Absolute Strategy首席投資策略師哈內特（Ian Harnett）表示，如果疫情持續，不僅將對1個月後的復活節假期造成影響，也衝擊夏季旅遊旺季，即使各國民眾選擇留在國內旅遊，仍對旅遊業是重傷。

報導根據旅遊分析機構ForwardKeys截至2月23日的5週期間的數據指出，美國和英國的國際航班預訂量，比去年同期大減近20%，該公司副總裁龐蒂（Olivier Ponti）表示，「原因很明顯，就是對新冠病毒的恐懼」，「一旦出現大規模危機，為了安全起見人們通常改選為國內旅遊」，並強調疫情會拖延民眾的旅行計畫，也可能讓民眾改選擇在國內旅行；只要疫情拖的越長，越有可能今年暑期旅遊旺季全沒了。

數據分析和諮詢公司「全球數據」（GlobalData）旅行與觀光分析師霍利斯特（Ralph Hollister）表示，特別在西方國家，多數消費族群主力相當重視自身假期，不會輕易放棄；但疫情若持續影響至4月底，消費者將視自身健康為優先，屆時退訂潮恐湧現。國際航空運輸協會（International Air Transport Association）先前也於2月時警告，新冠肺炎疫情爆發直接衝擊航空業，估計今年損失超過290億美元。

此外，根據歐盟旗下的歐洲旅遊委員會（European Travel Commission）表示，觀光業約占歐盟10%GDP，疫情嚴重的義大利與西班牙更是佔了13%，執行總監桑坦德（Eduardo Santander）說，歐洲境內旅遊可說是最重要的支出之一，而義大利更同時是歐洲旅遊與大陸旅行團的指標性景點，因此疫情對歐洲旅遊業衝擊將是大規模等級，「我們只能說服人們延遲旅行計畫，希望他們別取消」。

(中時電子報)