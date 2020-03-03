行政院預計在600億元新冠肺炎特別預算中，規劃發20億元振興抵用券，預計發放餐廳、夜市、商圈、藝文等4大項目，每項給每人200元抵用券。行政院長蘇貞昌今日在立法院備詢時也點頭承諾，抵用券不需要到異地才能使用，只要達到鼓勵消費的目的，不要太麻煩、門檻不要太多。

先前經濟部發放的夜市抵用券有使用地區限制，例如在新北市住宿，就只能在北部商圈使用。國民黨立委賴士葆指出，如果還是要限制異地才能使用，為了花200元的抵用券，就要花更多油錢開車去消費。蘇貞昌表示，方案還沒有定案，但是這個指教很重要，只要能夠達到目的，不要限制太多比較好。他說：「鼓勵出來消費，盡量不要讓別人麻煩」，也不能「嫁裝比媒人禮還貴」。

另外，賴士葆要求，政院應該盡早在17日就讓振興抵用券上路。蘇貞昌則表示，子法會在兩周內提出。

對於振興抵用券上路時程，行政院發言人Kolas Yotaka表示，振興抵用券政策會在特別條例通過後2周內，近期就會提出，各黨團立委陸續提出不同建議，都將會納入討論。

(工商 )