晨星（Morningstar）表示，該機構對34個市場的量化研究分析顯示，截至2019年底，全球只有14％的基金經理為女性，和20年前差不多，但男女基金經理人差距大無關能力。

根據晨星基金研究，目前全球基金行業與20年前的情況很相似，2000年底，14％的基金經理是女性；到2019年底，14％的基金經理是女性。造成男女基金經理人性別差距，可能是由結構性障礙和隱性偏見的複雜因素造成，這和女性的能力並無關係，以基於美國的基金數據來看，基金經理的性別是不會影響基金表現。

雖然女性基金經理佔比只有14％，但華人區基金經理人占比卻是全球平均數的2倍，比例最高的地區是新加坡占比29％，而中港台的女性基金經理人占比則是28％。

晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監陳永熙表示，亞洲在基金經理性別多樣性方面領先全球，在大中華區（中港台）和新加坡，女性被任命為基金經理的比例相對較高，更多女性進入投資組合管理，能為投資者帶來更好的成果。

晨星中國基金研究總監王蕊也說，大陸基金行業中女性比例較高的原因是，從人口統計學角度看，大陸女性的勞動力參與率相對較高，高等教育機構中的大多數學生都是女性。在這種背景下，自然會期待更多女性進入基金行業，因為該行業的入職要求相對較高。

王蕊說，另一值得注意的地方是，固定收益產品的女性基金經理比股票產品多。這一定程度上可以理解成女性基金經理在情景思維和風險收益平衡方面表現得更好。

(工商 )