新冠肺炎疫情持續蔓延，中國師生也開始使用線上教學的方式來代替到校上課，以避免疫情擴大，不過師生們也都尚未熟悉「網課」的操作方式，因此鬧出不少笑話。中國合肥一名吳女士下班後，兒子向他反映「媽媽，我們的課太難了，聽不懂呀！」，後來發現才小學一年級的兒子竟不小心上到了高二的化學課，兒子甚至還認真做下筆記！

根據陸媒報導，吳女士回到家後看到兒子上課時所做的「課堂筆記」，哭笑不得，馬上分享到朋友圈，她表示今天是孩子第一天上「網課」，因為平時需要上班，所以她已先提前交代兒子，只要將電視打開，跟著上課就可以了，「結果，估計是有線電視自動更新導致頻道變了，孩子就看到了同一時間播出的另外頻道的高中課了。」

（圖／翻攝微博）

吳女表示，其實當天上午，自己的爸媽也在家，他們有看到課程似乎不對，便要孩子轉台，「但他堅決不換，說媽媽說了，就這個台，不會錯的！」因此兒子就上了半天的高二化學課，甚至還認真作筆記，拿出來向媽媽炫耀，但同時他也向媽媽抱怨「媽媽，我們的課太難了，聽不懂呀！」讓媽媽哭笑不得。

（圖／翻攝微博）

網友看完後，紛紛在貼文下留言，「完全聽不懂，還聽了一上午，這是什麼堅韌不拔的鑽研精神」、「再堅持下，你就可以上高中了！」、「小朋友，你是否有很多問號？」

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(中時電子報)