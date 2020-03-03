民雄工業區新任主委林文村（左）授證副主委簡鴻文（右）。（廖素慧攝）

民雄工業區新任主委林文村（左）授證副主委陳鏡堯（右）。（廖素慧攝）

順億關係企業總裁林文村當選新任民雄工業區聯誼會主委，授證典禮冠蓋雲集。（廖素慧攝）

跨國企業順億關係企業總裁林文村當選新任民雄頭橋工業區聯誼會主委，3日舉行授證典禮，副主委有前券商公會理事長簡鴻文、耐斯集團前副總裁陳鏡堯等名人，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、嘉義地檢署檢察長繆卓然等政商界出席，冠蓋雲集。

林文村說，30年前就曾擔任12年廠商聯誼會主委，這次因緣際會再接任主委，再度為同業們服務，是至大的榮幸，將盡心盡力為所有廠商服務。

林文村說，民雄工業區與頭橋工業區僅隔著一條台一線，是嘉義縣最早、最重要工業區之一，他將以「熱情當責」、「服務利他」、「群策群力」、「創造價值」、「追求三贏」等5大主軸，與工業區服務中心攜手合作，為2個工業區廠商提供最優質的服務。

黃敏惠、翁章梁、林怡玟稱讚林文村經商有成，長期熱心公益，關懷弱勢，以企業家的獨到眼光及卓越能力，為地方及社會盡心盡力貢獻，善盡社會責任。

典禮中，林文村致贈紀念品給甫榮調官田工業區服務中心主任李宗燦，市長黃敏惠也致贈紀念品給林文村祝賀，經濟部工業局南區工業區管理處執行長林怡玟頒發主委證書給林文村，場面熱鬧滾滾。

林文村是嘉中、台大畢業，現任順億關係企業總裁、順億產業（飼料）公司董事長、漢隆工業董事長（旅行箱包）、凱祥興業董事長（千斤頂）、金順億開發董事長（不動產物業）公司廠區分布台灣、中國大陸、泰國、越南、美國。

(中時 )