警方調查，影片名稱都是簡體字，懷疑是大陸網友製作散布。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中一名25歲張姓男子，日前在巴哈姆特論壇轉發散布「疫情失控，台北派軍隊鎮壓」的圖文假訊息，刑事局2日將他約談到案，張嫌坦承在臉書看到此訊息，在未經求證下即發文轉貼至巴哈姆特論壇網站。警詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」，移送台中地檢署偵辦。

另外，刑事局偵查第四大隊追查，Youtube有一名暱稱「扶龍王─世堅」的用戶，在TVBS新聞直播底下留言造謠「新冠肺炎在台灣超過817例，死亡500例，特別是屏東和台南市重災區」等語，發現該用戶所上傳影片片名均為簡體字體，且內容多與大陸相關之影片，研判是由境外人頭帳號所為。

警方發現，臉書上有網友散布「台軍方接管台北，蔡當局燒死疫情患者」及「爸爸是民進黨員跟王世堅吃飯，王世堅說目前台灣死了200人確診500人，台北及花蓮是重災」等2則假訊息，清查相關帳號發現同為境外人頭帳號所為，目前發現利用「Tang Jiachang」、「楊昕」、「Ruiliang Zhu」、「吳潚昌」等人頭帳號進行散布。

其中，臉書帳號「楊昕」曾在上月28日同步轉貼大陸微博主「孤烟暮蟬」的貼文，內容稱「從去年6月以來，灣蛙的網軍就沒就消停過，現在是以其人之道還治其人之身罷了，我們就還是民兵而已」等語，警方發現境外各類人頭帳戶彼此串連，研判近日接連數起境外假消息均為大陸網軍所為，提醒民眾切勿任意散播。

(中時 )