AOI檢測設備廠-牧德(3563)2月合併營收約2.22億元，月增5.39%，年成長4.74%，創下歷年同月新高，牧德董事長汪光夏表示，5G商機湧現，且公司佈局Mini LED用PCB檢測設備、Smart Camera、晶圓及封裝的全檢設備佈局發酵，加上下半年還有兩項新業務，今年營運可望重回2018年高峰。

雖然1月因過年天數減少，設備製造同業普遍有30%~50%的雙衰退，但牧德卻逆勢成長，1月合併營收創下歷年同月新高，而2月受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，大陸地區PCB廠更是處於半停工狀況，牧德2月合併營收仍呈現小幅月增及年增，再創下歷年同月新高，表現亮眼，累計前2月合併營收為4.33億元，年成長3.52%。

牧德表示，新冠肺炎疫情對公司業績影響不太大，只是客服裝機人員受隔離影響人力比較吃緊，所幸因為事前調度得宜，未造成人力排擠，3月大陸客戶多已恢復開工，外地隔離政策相對放寬，客戶人力吃緊之壓力會紓緩許多，而此波疫情剛好可訓練公司團隊應變能力並提升產業競爭力，牧德將加強研發擴大領先優勢。

汪光夏表示，今年上半年有四個成長動能，包括：5G帶動載板、類載板、軟板天線等、公司佈局Mini LED用PCB檢測設備效益逐漸顯現，用於定位及簡單量測的Smart camera自去年第4季開始發酵，以及晶圓與封裝全檢機台佈局，下半年公司還會有兩項新業務，預估下半年會比上半年好，今年營運可望重回2018年高峰。

在去年創設的伯特利獨角獸孵化中心部分，Smart Camera團隊第1季已準備接單出貨，預計將會逐步放量，另1家芯片設計公司也將在3月起有產品推出，最後一家區塊鏈公司是唯一上半年仍在研發階段的公司，其餘4家均在第1季起有所貢獻；牧德科技將陸續引進其他重要創新公司進入中心，為佈局技術完整及產業生態鏈。

(時報資訊)