宏碁(2353)董事長陳俊聖今年受邀參加麻省理工史隆管理學院舉辦的「亞洲商務會議」活動開講嘉賓，陳俊聖雙重轉型策略引起MIT聽眾的共鳴，現場觀眾更針對目前新型冠狀病毒肆虐全球，宏碁將如何因應提出疑問。陳俊聖提出個人處世哲學：「不看問題，專注機會。」目前產業因疫情造成供應鏈的影響已逐漸降低，宏碁將持續掌握供應鏈的生產線，且積極開發訂單，迎接疫情回穩時的需求反彈。

過去，宏碁產品多以OPP（Open Price Point）打出高市佔率，但利潤有限，自2014年起陳俊聖接下執行長位子後，為扭轉局勢，專注財務數字、設定100天計劃，從洞悉公司優勢、切對隙縫市場，再到促進產品研發等；更在一年兩度的全球發表會上屢屢推出讓市場驚豔的創新產品，帶領宏碁轉虧為盈，創下新高。

陳俊聖指出，「10年來電腦產業面臨很大的轉變，筆電需求下滑、消費者使用習慣改變，讓宏碁的營收面臨很大的挑戰。然而，宏碁專注在既有的電腦優勢及散熱技術，更果斷停止虧損的手機及平板產品線，進一步提出雙重轉型策略，在核心本業上尋找新的隙縫市場，同時在新事業上發展多元成長動能。」宏碁在2016年推出Predator電競品牌，更在短短的3年內拿下多個市場第一；除此之外，宏碁更進一步透過電競市場的成功發掘另一個微趨勢─創作者市場。

宏碁創作者產品線ConceptD是透過電競使用者的使用習慣，進而發掘的隙縫市場，宏碁發現有50%的電競玩家會使用電競電腦打電玩外，也同時用於創作；更有高達15%的電競電腦使用者，不打電玩，僅用於創作。宏碁發現此市場需求，並於去年搶先產業推出ConceptD系列，承襲宏碁專利的散熱技術，搭配創作者在乎的外型設計，甫推出就造成業界品牌相繼跟進，奠定產業趨勢的領導地位。

陳俊聖不僅在核心事業上力求創新，在新事業更是全力以赴，除了已上市的建碁(3046)外，宏碁去年旗下兩家子公司安碁資訊(6690)上櫃、智聯服務(6751)登錄興櫃，今年的3月份展碁國際也預計將名列興櫃公司之一。

(時報資訊)