鴻海（2317）今（3）日下午召開電話法說會，董事長劉揚偉表示，目前中國大陸廠區復工比例已超過季節性需求50％，預期3月底前可恢復季節性正常產能。而客戶及地方政府均積極協助防疫，預期相關費用對首季獲利的影響應在可控制範圍。

劉揚偉表示，近期新冠肺炎疫情對全球產業造成重大影響，雖然此次法說未安排在原有計畫內，但為落實公司治理原則、提高鴻海透明度的承諾，因此決定召開此次電話法說，希望能釐清市場疑慮。

針對市場關注的中國大陸廠區復工狀況，劉揚偉表示，集團嚴格要求「合法合規」、以「分批有序」方式規畫復工策略進度，以員工安全為最高原則。目前中國大陸廠區人力復工比例已超過季節性需求50％，按目前進度預期，3月底前應可恢復季節性正常產能。

針對防疫相關作為是否增加相關費用，對首季獲利造成影響，劉揚偉表示，客戶及地方政府無論在人員招聘、運送、防疫等方面，都非常積極協助企業度過難關。目前看來，三方應會共同分攤相關費用，因此疫情對首季獲利雖有影響，但影響應在可控制範圍。

防疫方面，劉揚偉首先感謝鍾南山無償提供建議、協助企業復工。其次，對於台幹返陸工作，除了公司明文規定外，都會事先徵求員工及眷屬，同意後才會准許返陸。同時，鴻海也將將全力協助供應鏈度過難關，分享集團防疫經驗。

(時報資訊)