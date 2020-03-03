不動產代銷業者海悅(2348)受惠多個包銷個案持續開出紅盤，推升2月合併營收1.76億元，年增率達120％，續創歷年同期新高。

海悅表示，農曆年後雖受到全台拚防疫影響現場看屋的來客人數，但僅限於台北市高總價產品(買賣雙方議價時間變長)，新北、桃竹等地區的首購、首換族群需求仍強勁，加上台商在台時間延長，優質且價格合理的產品仍受到消費者關注，尤其，比起疫情影響，房價波動更影響買氣，加上房貸利率仍低，目前可見價格具彈性議價空間的案件其銷售表現並不受影響。

海悅今年北台灣推案進一步表示，例如位於鶯歌鳳鳴重劃區《微笑海悅》因主推兩房產品，符合首購族需求，且此案是該區唯一採用「正壓送風」系統，通風良好特色正符合目前市場需求，1月銷售率約6成，2月已突破7成；此外，桃園《昭陽天匯》第一期建案銷售突破6成後，今年續推第二期，該案同樣位居小檜溪重劃區，4大成熟商圈環繞，加上國道1號南崁交流道以及台鐵桃園車站等交通優勢，兩大建案合理的單價總價產品受到首購、換屋族青睞。

海悅除了在北台灣成績有所表現之外，中、南部代銷市場業務，今年也將開花結果，挹注明顯貢獻。另外，在轉投資部份，海悅投資10％的贊富建設興建的《敦南寓邸》已於2月份完銷，今年認列轉投資收益將優於去年，且隨著贊富建設減資返還現金，將增加本公司現金流通性；去年與達麗建設共同參與台中土地標售案，亦預計下半年進場銷售，若順利將於2022-2023年依全部完工認列，可望為營運增添穩定成長動能。

(時報資訊)