橫山分局芎林分駐所1日晚間18時40分許，接獲生命線轉接求救電話稱，劉姓婦人因血糖急降，暈眩在文昌街住家客廳內，員警抵現場時劉婦無法開門，警民用長竹桿綁塑膠袋，順利隔窗取得鑰匙，將劉婦送醫救回一命。
警方指出，接到求救電話後，警員范熾奇、溫凱恩立刻趕赴現場，並聯繫119派遣救護車馳援，員警透過按鈴與牆側窗戶，依稀聽到劉婦氣若游絲回應稱，她暈眩跌倒無力起身開門。
村長平日常到劉婦住宅關心照料，劉婦請員警方村長家拿鑰匙開門，但村長適巧外出，電話也連絡不上，村長兒得知後拿一大串鑰匙前來開未果。
員警溫凱恩發現劉婦回話意識越來越模糊，深怕她虛弱昏倒，持續對話得知劉婦身上還有1把鑰匙，惟無力自行開門。
警員范熾奇與居民想到用長竹竿綁好塑膠袋，從劉婦住屋側面將竹竿伸入客廳，放到劉婦跌坐位置旁，呼喚劉婦將鑰匙放入袋內，終讓警方順利取得鑰匙開門，馬上將劉婦抬上救護車，緊急送往榮民醫院竹東分院急救，目前已順利康復。
(中時 )
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