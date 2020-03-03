台南市長黃偉哲3日在市政會議重申，有關兒虐事件，除了事前預防與事後的嚇阻，民眾也相當關心事過程中的處理速度，要求社會局務必提高警覺，即便是匿名檢舉，也要嚴肅處理，掌握解決問題的時效，必要時須列入年終考核依據。

黃偉哲表示，保護兒童安全，必須明快處理，不怕憂讒畏譏，只要是好的做法就大膽提出來；除了追究托育機構的管理外，市府主政的社會局也不能推託，必須負起責任，唯有公開與明快，才能展現政府落實政策的決心。

社會局長陳榮枝在會中專案報告指出，台南市為因應少子化問題，積極創造友善的育兒環境，讓家長在生育、養育及教育上得到協助與支持，截至今年2月底止，社區公共托育家園有6處，核定收托人數（0 -2歲）72人、實際收托人數72人；私立托嬰中心達78處，核定收托人數（0 -2歲）2836人、實際收托人數1700人；托育人員登記總數2294人、執行托育服務人員數1595人、實際收托人數3128人；托嬰中心每家稽查次數約每年2-4次；近3年未立案查核家數共7家，裁罰案件7件；居家托育人員每人稽查次數約每年2- 4次，裁罰案件3件。

陳榮枝強調，面對任何兒少被不當照顧，絕對追究到底，並在合於法律規定下，以最快的速度裁罰，確保兒少最佳利益；除定期及不定期稽查托育機構外，也增列SOP，對事證明確的不當照顧案件，立即依《兒童及少年褔利與權益保障法》開罰或停辦或廢止設立許可，調查時間從30天縮短為4天，以昭公信。至於一般保護案件通報後立即展開調查，依程序召開裁罰會議，必要時召開臨時會，期以最短時間完成案件處理。

(中時 )