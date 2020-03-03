新冠肺炎疫情攀升，旅日女星歐陽靖常在臉書分享日本防疫現況，日前她分析日本發生衛生紙之亂，主要在於太相信上級決策，不過她稍早透露日本政府表示衛生紙供應量充足，但仍舊仍買不到衛生紙，感嘆難道也要大清早排隊搶購了嗎？

歐陽靖表示衛生紙之亂過了五天，在市面上依舊是「一紙難求」，即便政府表示供應量完全充足，甚至宣導衛生紙的原料跟口罩不一樣，但仍無法減緩民眾的恐懼，一樣是上架就會被民眾火速搬光，讓她感嘆莫非也要大清早就守在超市門口等搶購吧？接著分析日本被疫情影響甚大的原因並非疾病，而是經濟跟生活面，雖然國內確診數被壓下來，但奧運能否如期舉行還是個問題？不禁反問：「從來不關心國際情勢的日本民眾感受到了嗎」？

接著話鋒一轉，歐陽靖表示在日本口罩、衛生紙、酒精很難買到，不過日本許多電視節目則是報導台灣限量購買制度，更大力讚揚台灣防疫政策，希望藉此讓日本官員做為借鏡，讓她得意表示：「台灣政府整個被日媒捧上天」。

(中時電子報)