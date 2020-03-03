苗栗地檢署因應新冠肺炎公布施行暨疫情指揮中心提升至一級開設，3日上午召開「嚴重特殊傳染性肺炎聯繫會議」，並成立「防疫處理小組」，由主任檢察官李家豪擔任召集人，另指派楊岳都、李雅雯檢察官為專責檢察官，邀集多個單位以通訊軟體「LINE」成立群組作為統一聯繫窗口，以期快速通報、處理相關事件。

苗栗地檢署表示，防疫處理小組是依據法務部指示，負責協調各機關間的分工，針對涉嫌違反新冠肺炎特別條例、傳染病防治法等相關刑罰案件，依法嚴辦並儘速偵結，對於違反防疫措施的行政裁罰，於權責機關裁處後，迅速依法強制執行，另於偵辦疫情相關的假訊息或其他刑事案件，在不違反偵查不公開原則下，適時發布新聞，使民眾知悉正確訊息，以維護公共利益及安定民心。

今日會中並針對新冠肺炎特別條例及傳染病防治法中涉及刑罰部分加強宣導，以期各相關業管機關能深化法令認知，以利業務推行。

3日上午的會議共邀集法務部行政執行署新竹執行分署、法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑事警察大隊、苗栗縣政府衛生局、苗栗縣政府消保官、苗栗縣政府工商科、移民署苗栗縣專勤隊、海巡署苗栗查緝隊等相關業管機關為防疫處理小組成員，會後並以通訊軟體「LINE」成立群組作為統一聯繫窗口，就可能相關問題彼此聯繫、快速通報、迅速處理，以發揮平台聯繫功能。

(中時 )