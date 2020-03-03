陳姓女子燒炭自殺，經送醫救回卻成無自救能力的植物人，陳女家人轉送護理之家，怒告56歲丈夫劉男遺棄，控告他2年來拒付上百萬元照護費，四處旅遊、玩樂，還向法院提出離婚訴訟，一審法官依遺棄罪判刑6月，得易科罰金18萬元。台中地檢檢察官認為量刑過低，劉男以18萬元代價能換取照顧髮妻一生的義務，「真是一筆好買賣」，不服提起上訴。

從事旅遊業的劉男與陳女夫妻住在北部，未育有子女，陳女回台中娘家，疑因財務問題想不開，2017年2月間燒炭自殺，經送醫急救雖搶回一命，但卻癱瘓成植物人。劉男得知曾到台中探望，與陳女家人協調先請看護照護，並交付5萬元照顧費。

陳女在同年4月間病情均未好轉，娘家接回短暫照顧後，再住進護理之家。陳女的兄、姐指控，經多方聯繫劉男討論醫療費及照護問題，但均置之不理。劉男身為陳女的第一順位撫養義務人，喊窮辯稱，收入減少無力負擔，2年多來拒付扶養及照護費，但卻四處旅遊、遊樂，還向法院提出離婚訴訟，陳女家人怒告劉男遺棄。

劉男否認遺棄，指稱他原從事旅行社及領隊工作，收入可維持正常生活，但因陳女將車拿去增貸，造成他無力負擔貸款，車子遭拖吊後，無法跑業務，造成工作停擺，否則，不會不與陳女家人談。

一審法官以劉男輕棄與陳女多年夫妻情分，不顧彼此法律責任而遺棄，犯後並未坦承犯行，依遺棄罪判徒刑6月，得易科罰金18萬元。

檢察官不服提起上訴，指劉男長期拒絕照顧妻子，一毛不拔，且犯後態度惡劣，一審依違背義務之遺棄罪寬，容地判處法定最低刑度的有期徒刑6月，易科罰金18萬元，以18萬元代價即可換取豁免對陳女一生的照顧義務，「真是一筆好買賣」，足認一審判決刑度男以衡平被害人所受的侵害。

(中時 )