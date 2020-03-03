針對蔡政府指大陸網軍散布疫情假消息，大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日表示，這完全是編織謊言，強調大陸積極提供台胞生活幫助，奉勸民進黨勿對疫情政治操弄，捏造謠言。

針對民進黨當局日前指責大陸“網軍”在臺散佈疫情的假信息，國台辦發言人朱鳳蓮3日以書面回應表示，注意到了有關報導。她說，民進黨當局聲稱所謂「大陸網友在台散佈疫情假信息」完全是編織謊言。

朱鳳蓮表示，新冠肺炎疫情發生後，大陸方面傾全力抗擊疫情，始終把兩岸同胞生命安全和身體健康放在第一位，積極爲在大陸台胞提供防疫服務和生活幫助，精心醫治臺胞患者，通過春節加班機運送部分滯留湖北臺胞返鄉。民進黨當局卻不斷操縱綠營政客、綠色媒體和豢養的“網軍”，大肆捏造、散佈關於大陸疫情的不實信息和謠言，攻擊大陸防疫舉措，對陸配、陸生、臺商採取冷血的坡視性政策，肆意在兩岸同胞之間製造隔、煽動仇恨。

朱鳳蓮說，奉勸民進黨當局，借疫情進行政治操弄、捏造謠言，只會搬起石頭砸自己的腳。

(旺報 )