苗栗縣長徐耀昌3日上午赴後龍新苗教養院視察防疫準備工作，並教導如何正確戴口罩。〔苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣政府因應新冠肺炎疫情升溫，苗栗縣內身障機構為人口密集機構之一，縣府非常重視相關防疫措施，除了每天追蹤機構內是否具有高險人員外，並針對有大陸旅遊史的人員作列管及限制，縣長徐耀昌3日上特別前往後龍新苗教養院視察防疫整備工作，期望防疫作到點水不漏。

苗栗縣身障機構為人口密集機構之一環，相關防疫及措施，縣府十分重視，因應新冠肺炎疫情，縣府針對縣內8家身障住宿機構，除了每天追蹤機構內是否有具高風險人員外，並針對有中國大陸等疫區旅遊史返台工作人員及住民家屬做列管及限制，要求返台14天內勿至機構服務及探視。

截至目前，全縣機構並無相關高風險人員，而為防治新冠肺炎，縣府已成立三級疫情應變中心，全力守護民眾健康，在大家積極防疫與配合下，苗栗縣目前尚無感染個案。

徐耀昌縣長是在3日上午前往後龍新苗教養院，視察身障機構防疫整備工作外，並責成社會處對其他機構加強宣導疫情防治。徐耀昌還當場親自示範口罩的正確配戴方式，讓身障朋友可以多一層防護，做好自我健康管理。

(中時 )