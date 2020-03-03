新冠肺炎疫情延燒，讓第一線的醫護人員也備受壓力，尤其在國內爆發首宗醫院感染後，台中榮總急診室遭便當業者拒送，雖然事後店家道歉，台中一名黃先生不捨醫護人員受到不平等待遇，自掏腰胞訂千杯冷飲要分送台中榮總、中國醫藥學院附設醫院、林新醫院、澄清醫院以童綜合醫院，3日下午送達台中榮總，院方也感謝大家對醫護人員的鼓勵與關心。

這名不願具名的黃先生看到中榮醫護人員訂便當遭拒，覺得第一線醫療人員不應受到如此不平等待遇，因而自掏腰包到台中市向上路二段一家50嵐門市，訂購1千杯的波霸紅茶拿鐵、共45000元，要慰勞第一線醫療人員，自3日開始分別送台中榮總、中國醫藥學院附設醫院、林新醫院、澄清醫院以童綜合醫院等五家醫院各200杯。

對此，台中榮總指出，在最嚴峻的時刻，總有最溫暖的關懷，由衷感謝社會各界提供便當、飲料…等物資為辛勞的醫護打氣，台中榮總會站在第一線配合政策專注防疫，繼續守護民眾的健康，也會注意自己的安全，再次感謝大家對醫護人員的鼓勵丶支持與關心！

(中時 )