永豐金控今年面臨董監事改選，為鞏固經營權，永豐金祭三招固樁！永豐金控今年動作頻頻，不只永豐金大股東何家不斷買股，將永豐金股權拉高將近兩成，近日也公告將把股東會提前到5月13日舉辦，且董事席次從9席減少到7席，頗有循台新金固樁之模式，以減少董事席次，斬斷寶佳進入董事會、介入經營之路。

永豐金3日舉辦108年第4季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，會將股東會的時間移前，一來是政府希望股東會的時間分散，如果移前的話在公司治理上可以加分。而董事席次的減少，會讓獨董比重拉高，因為上一屆的董事9席、獨立董事有3席；此屆降為7席，獨立董事仍占3席，相對加強了永豐金的公司治理。

朱士廷表示，雖然有些公司因為疫情關係會計師無法查核，但過年期間會計師已查核完畢預計3月董事會就可通過去年財務查核報告，所以可如期在5月舉行股東會。

至於對張綱維條款的上路，有利市場派爭奪經營權。朱士廷表示會尊重主管機關訂的遊戲規則。目前永豐金股權相對穩定。

(工商 )