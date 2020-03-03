新冠肺炎疫情肆虐，加上消費模式的改變，零售業多少似乎也受到衝擊，香港上市服裝零售連鎖公司bossini（堡獅龍）證實，要全面撤出台灣，根據香港媒體報導，bossini董事會決議，將陸續關閉在台灣的零售業務，目標是在7月31日前，關閉目前台灣業務分類營運的全部51間店面。

bossini 曾在台灣掀起首波快時尚風潮。 （圖／bossini官網）

bossini的台灣業務在1992年開始營運， 以「be happy 就是快樂」作為品牌理念，主打色彩豐富和多元商品，頗受年輕族群青睞，加上當時台灣還未有太多平價流行品牌， bossini和本土品牌NET、同樣是港資的佐丹奴掀起首波快時尚風潮。

隨著電商興起，以及實體店面租金上漲，都讓bossini壓力倍增，另外，目前台灣的快時尚品牌包括UNIQLO、ZARA、GU、GAP和H&M等，可說是遍地開花，但也十分飽和，繼Forever21宣告破產，去年3月撤出台灣後，bossini也宣告撤出台灣。

bossini 曾在台灣掀起首波快時尚風潮。 （圖／bossini官網）

根據bossini表示，台灣市場是集團拓展大中華市場策略的組成部分，退出台灣對集團來說是困難抉擇，但台灣消費市場過去20年持續疲弱，2005和2006年會計年度起持續虧損，因此不得不放棄台灣。

bossini表示，集團對台灣市場前景未感樂觀，面對香港和大陸2個主要零售業務目前充滿挑戰，因此決議終止台灣業務，使集團可更佳利用其資源於其他主要業務，目前估計關閉台灣業務所需成本約2千萬港元（約新台幣7832萬），並不會對集團整體業務運作及現金流造成影響。

香港上市服裝零售連鎖公司bossini（堡獅龍）證實，要全面撤出台灣。 （圖／香港bossini）

除了bossini將全面撤出台灣，近日英國嬰童用品品牌mothercare的會員們，應該有收到台灣代理商奇哥一封將於9月30日結束代理的簡訊，原來mothercare母公司去年底申請破產，關閉英國境內79間門市，連帶影響全球市場。

經營不善mothercare破產，9月底退出台灣市場。 （圖／Drapers）

這個由Selim Zilkha與James Goldsmith爵士在1961年創立的品牌，早期主打嬰兒推車、育兒家具和孕婦服裝，隨後增加初生至8歲的嬰幼童產品、沐浴保養品、外出用品與學習玩具等，深受英國家庭喜愛，1996年甚至得到英國最高殊榮「女皇獎Queen’s Award」肯定。

經營不善mothercare破產，9月底退出台灣市場。 （圖／Internet Retailing）

mothercare事業版圖還擴展到歐洲、亞洲、中東和拉美地區，在近60個國家中設立了超過1300間專賣店。1999年正式進軍台灣，目前全台擁有19個服務據點(包含18個百貨專櫃及1間outlet)，不過mothercare近幾年同樣不敵電商勢力崛起，去年底坦承營運失利，雖然海外市場仍有獲利，但難填英國本土市場的資金缺口，於是進入申請破產程序，今年陸續關閉英國79間門市。

以街邊店為主的mothercare不敵時代洪流，根據奇哥在台灣官網公告，表示因應全球營運策略調整，將於9月30日結束品牌代理，並從3月起店櫃不再受理新會員申請，1%c紅利回饋也取消，但紅利點數於9月底前仍能使用（依個別紅利到期日為準），提醒會員把握權益。

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(中時電子報)