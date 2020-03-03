鳥松國中防疫有新招，師生們合力將教室陽台改成「好望角」，完成戶外防疫教室，成為防疫通風的學習空間。這裡可以上課、還可以觀鳥，學生們說超級有趣。

各級學校陸續開學，校園防疫成為首要工作，學校積極宣導勤洗手、量體溫、避免進出人群眾多的地方，並且加強校園清潔消毒、嚴格控管進出人員。而鳥松國中的學生創藝力團隊，改造校園空間，規劃設計的戶外多功能教室也完成啟用。

改造成功的戶外場域取名「好望角」，位於學校右側二樓陽台，平時通風涼爽、視野寬廣，偶而有五色鳥、紅嘴黑鴄、綠繡眼等等鳥類駐足、然而由於校舍老舊，牆面斑駁，枯葉落葉多。經由創藝力團隊學生合力改造後，成為環境優美。且有助於防疫通風的學習空間。

鳥松國中推動自主學習、主題探索的課程，加入創藝力全國聯盟約5個月，聯盟的重點在於拓展學習場域、走出戶外，讓學生找回好奇心與信心。而學校藉由開設校園美感空間改造課程，引導學生規劃設計戶外學習空間，培養學生團隊合作、解決問題的能力。設立甘梯圖、由學生分組、擬定計劃、辦理公聽會、修正計劃、招募志工、執行計劃、成果發表、追蹤管理等程序，於2月底完成改造。

學生成立「牆面美化組」負責設計牆面的美感元素，並完成清潔。「場地美化組」負責清掃地板污泥與落葉，佈置合乎季節的花卉盆栽。「教學設備組」負責有關教學活動所需器材，如玻璃白板牆、桌椅等設備。「場地庶務組」制定使用辦法並維護環境。

校長張振義說，整個主題式課程，以學生為主體且貼近生活化，孩子們由觀察探索、研究討論、制定計畫、合作協調、團隊執行、成果發表等過程，提升學習素養，符應12年國教新課綱，自發、互動、共好的精神，未來孩子們會在這基礎上更加深加廣的學習，而戶外教學空間也提供全校親師生各種活動的好場所。

鳥松國中創藝力課程讓學習活動更有趣，跳脫制式的學習方式，深化學生的能力與自信的培養，學生規畫執行的戶外防疫教室，讓學生獲得許多素養導向的知識，更加顯出教育意義。

(中時 )