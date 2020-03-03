新冠肺炎疫情蔓延全球，韓國淪陷！韓國總統文在寅今宣布，韓國正式對新冠病毒開戰，所有政府部門即刻進入「24小時全面戒備」狀態，並且投入30兆韓元（約新台幣7,541億元）對抗疫情。有網友問及，文在寅被罵翻，台灣鄉民也嘲諷文是南韓馬英九，他說馬英九當初真的這麼無能嗎？「真的是靠國民黨籍+臉在闖政壇的嗎？」文章令許多網友回文痛批！

外交部日前表示，韓國新冠肺炎疫情持續蔓延，外交部調整韓國全境旅遊警示為「橙色」，大邱廣域市及慶尚北道清道郡兩處旅遊警示為「紅色」。

網友fraternity在PTT發文指出，最近南韓的總統被罵到翻，台灣鄉民也都嘲諷他是南韓馬英九，想請問馬英九當初真的這麼無能嗎？為什麼還能連任？他說馬英九「真的是靠國民黨籍+臉在闖政壇的嗎？」

對此，有網友表示「第一任大家都覺得是金融海嘯的錯，第二任才發現原來真的很廢」、「馬英九完全靠包裝出來的」、「22K、油電雙漲、物價飆升、房地產翻倍、一事無成負債多2兆。說台灣體質被搞爛一點也不為過」、「馬真的爛！捧他的真心不懂在捧啥」、「馬囧第一任就大減稅，大討好！這也是他穩連任的關鍵」。也有網友認為「他不是無能，是故意的」、「故意的+1！一堆藍粉說馬是笨，大錯誤！馬很多政策都是故意的，都是為了資方而搞」、「我覺得馬英九是壞」。

(中時電子報)